France : Le Ministère de l’Intérieur veut retirer la nationalité française à Kémi Séba

Dans un acte aux implications profondes, le Ministère de l’Intérieur français a initié une procédure de perte de nationalité à l’encontre de Kémi Séba, également connu sous le nom de Stellio Gilles Robert Capo Chichi. Né de parents français et béninois, Kémi Séba se trouve au cœur d’une controverse croissante en raison de ses activités militantes panafricanistes et de ses critiques acerbes à l’égard de la politique française en Afrique.

Dans un courrier émanant de la Direction de l’Intégration et de l’Accès à la Nationalité, sous-direction de l’accès à la nationalité française, le ministère a informé Kémi Séba de la mise en œuvre d’une procédure formelle visant à lui retirer sa nationalité française. Les autorités accusent Séba de nourrir un sentiment anti-français en attisant des tensions dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.

Cette démarche gouvernementale intervient après des années d’activisme de la part de Kémi Séba, président de l’ONG Urgences Panafricanistes, et un critique vocal de la Françafrique et de la présence militaire française en Afrique. Pour Paris, ces prises de position risquent de compromettre les intérêts stratégiques de la France sur le continent africain.

Kémi Séba, quant à lui, voit cette action comme une reconnaissance de l’impact de son combat anticolonialiste. Sur les réseaux sociaux, il interprète cette mesure comme une « immense décoration de guerre », soulignant ainsi son engagement sans compromis en faveur de la justice sociale et de la décolonisation.

Cette affaire soulève des questions cruciales sur la liberté d’expression et le droit à la citoyenneté en France, ainsi que sur la relation complexe entre la France et ses anciennes colonies en Afrique. Alors que la procédure suit son cours, l’affaire de Kémi Séba ne fait que commencer, mais son issue aura certainement des répercussions bien au-delà de ses frontières personnelles. Peut on être français noir avec des origines africaines et avoir une liberté d’expression comme les français blancs ? Dieudonné pourra t-il garder sa nationalité également ?



IBM