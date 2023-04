France-Comores : annulation de la visite Lecornuet après l’invitation du président comorien en Russie

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a annulé son déplacement aux Comores, selon une source du ministère des Affaires étrangères. Les raisons de cette annulation ne sont pas claires, car il n’a pas été précisé s’il s’agissait d’une annulation définitive ou d’une suspension temporaire du voyage. Cependant, cette annulation intervient à un moment où les relations entre Paris et Moroni sont tendues en raison de l’opération Wuambushu qui a été annoncée à Mayotte, une île comorienne sous occupation française.

Cette opération vise à « chasser » des personnes « en situation irrégulière » dans l’île comorienne et de « détruire » les habitations. Les autorités françaises ont déclaré que cette opération était nécessaire pour lutter contre l’insécurité et restaurer l’ordre à Mayotte. Cependant, les Comores ont rappelé que les citoyens des autres îles sont chez eux à Mayotte et ont exprimé leur désaccord avec cette opération.

Il est également intéressant de noter que l’annulation du déplacement de Sébastien Lecornu intervient peu de temps après que le président comorien, Azali Assoumani, a accepté l’invitation de la Russie et a rencontré l’ambassadeur russe accrédité en Union des Comores, Andrey Andreev. Andreev a également invité le président comorien à participer au prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en juillet.

Il n’est pas clair si l’annulation du déplacement de Sébastien Lecornu est directement liée à la visite prévue en juillet prochain du président comorien en Russie ou s’il s’agit simplement d’une coïncidence. Cependant, cette situation soulève des questions sur les relations entre la France et les Comores, ainsi que sur la politique de la France envers les îles comoriennes.





Soibah Said, journaliste comoresinfos