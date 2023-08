Foundi Mari est décédée, elle avait dédié sa vie à l’enseignement du coran

Mohéli est en deuil. Elle pleure la perte de Foundi Mari, une figure vénérée qui a consacré sa vie à l’enseignement du Coran. La nouvelle du décès de Foundi Mari a été annoncée ce jeudi, laissant derrière elle un héritage qui a touché plusieurs générations.

À l’âge remarquable de plus 100 ans, Foundi Mari s’est éteinte au CHRI de Fomboni, où elle avait reçu des soins et de l’affection pendant ses derniers jours. Elle a traversé les décennies en restant dédiée à son rôle en tant qu’enseignante du Coran. Sa contribution à la préservation et à la transmission des enseignements sacrés a été inestimable.

L’enterrement émouvant de Foundi Mari a eu lieu le même jour à Fomboni, rassemblant une foule de fidèles et des habitants la ville qui souhaitaient lui rendre un dernier hommage. Ses enseignements ont touché de nombreuses vies, et sa mémoire continuera à vivre à travers les nombreuses personnes qu’elle a guidées sur le chemin de la spiritualité.

Depuis ses modestes débuts en tant qu’enseignante du Coran peu avant 1945, Foundi Mari a laissé une marque indélébile sur les cœurs et les esprits de ceux qu’elle a touchés. Des générations entières ont eu l’honneur de recevoir son enseignement, de Siri Ziroudani chez elle, à Fomboni centre, en passant par Wanani, jusqu’à ce qu’elle établisse finalement sa résidence à Mouzdalifa. Son engagement envers l’éducation religieuse a transcendé les frontières géographiques et les époques.

Malgré son âge avancé, Foundi Mari a conservé une vue claire et une faculté mentale vive jusqu’à ses derniers moments. Sa perspicacité et sa sagesse étaient admirées de tous ceux qui l’ont côtoyée, et sa capacité à rester connectée avec les nouvelles générations était tout à fait exceptionnelle.

Soibah Said