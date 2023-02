Formation de haut niveau pour mieux protéger les enfants victimes de violences sexuelles aux Comores

Les enquêteurs des Comores ont achevé une semaine de formation sur l’audition des mineurs victimes, témoins de violences et d’abus à caractère sexuel. La quatrième session de formation du projet TAIEX visait à renforcer les capacités opérationnelles des magistrats, des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des membres de la société civile en charge de la maltraitance des enfants, des médecins et infirmiers pour mieux accueillir et prendre en charge les enfants victimes. Cette formation de haute envergure a vu la participation du directeur de la police, du secrétaire général de la justice et de l’Union européenne.

Le commandant de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Ramadani Mdahoma, a souligné l’importance de cette formation pour doter les enquêteurs de toutes les compétences requises pour la prise en charge, la conduite des auditions, l’identification des éléments traumatiques et la mise en œuvre d’un système de protection pour les mineurs victimes et témoins d’abus et de violences sexuels. Le secrétaire général du ministère de la justice, Abdallah Sinane, a salué les experts pour leurs efforts indéniables au cours de cette semaine d’apprentissage et a souligné que le gouvernement comorien avait fait de la protection de l’enfant une priorité absolue.

Les participants ont déclaré être satisfaits de la formation et avoir acquis les connaissances nécessaires pour bien assurer une bonne prise en charge des enfants victimes. Cette prévention doit être un axe fort d’une stratégie nationale de protection de l’enfant et toutes les parties prenantes à cette problématique doivent participer à cette campagne d’information et de sensibilisation auprès du grand public, car la lutte contre les violences faites aux enfants est l’affaire de tous.