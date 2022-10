Le média Africa24 a contacté le ministre de l’intérieur Fakri Mradabi pour avoir des informations sur les événements tragiques de Mbéni mais le ministre a refusé de répondre aux journalistes. Il faut étouffer l’affaire pour que les médias étrangers ne parlent pas des arrestations, des destructions des maisons, des vols perpétrés par l’armée;c’est ce que veut le gouvernement.

Please follow and like us: