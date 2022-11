Faut-il être de…. pour avoir le droit de diriger?

Nous assistons depuis plusieurs mois à une dénigration systématique par le Média Bogo-city de Moroni (proche du Deputé Fatah actuel maire de moroni et directeur du Umra ) de tous dirigeants ou instance dirigeante qui ne viendrait pas de Moroni ou proche d’eux.

Ces pratiques anti-journalistiques n’ont pour but que de rabaisser et d’insulter les gens que Bogo-city estimerait venir d’un village ou d’une ville qui ne mériterait pas de diriger.

Nous rappelons à ce média conservateur et raciste qu’aujourd’hui des enfants comoriens de tout bord, de tout village des 4 îles ont étudié et ont les compétences requises et recherchées par certaines sociétés d’état.

Ce pays n’appartient pas ni à une ville ni un village où bien une région c’est le pays de tous les comoriens et Dieu merci les compétences ne sont pas centralisées .

Moindjie Ahamada Citoyen comorien

