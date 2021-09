Farahane pourrait être expulsé vers la France et Chamoun vers son village aux Comores

Le procureur de la république n’a pas fermé la porte sur un non-lieu sur les accusations portées sur Farahane et Chamoun. Les deux membres de Mabedja ont été arrêtés et sont depuis deux semaines en prison. Ils étaient accusés de terrorisme mais le procureur de la république a modifié ce motif et il n’a pas exclu un non-lieu.

Farahane Attoumane qui est français pourrait être expulsé vers la France en cas de non-lieu et Chamoun Soudjay vers sont village natale aux Comores puisqu’il a simplement un titre de séjour en France. Et selon nos sources le titre de séjour de Chamoun sera bientôt expiré, ce qui pourrait le bloquer aux Comores quelques temps.