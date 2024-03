Falaki Ndjema : Encore deux morts dans une nouvelle explosion, le bateau devient un tueur en série

Deux personnes ont été tuées ce matin, 3 mars 2024, dans une nouvelle explosion du bateau « Faliki Ndjema », qui effectuait la liaison entre les Comores et la Tanzanie. Cet accident tragique survient quelques jours seulement après la mort d’un autre passager, un grand comorien de Mitsoudjé.

Le bilan s’élève désormais à trois morts en l’espace de quatre jours. Les deux victimes de ce matin, Djaoula et Harithi, étaient originaires d’Anjouan.

Le « Faliki Ndjema », qui signifie « bonne direction » en français, semble avoir pris un tout autre sens. Surnommé désormais le « bateau tueur en série », il suscite l’effroi et la colère des Comoriens.

Les circonstances de l’explosion n’ont pas encore été éclaircies. Une enquête a été ouverte par les autorités tanzaniennes.

Ce nouveau drame met en lumière la dangerosité de certains bateaux qui naviguent entre les Comores et la Tanzanie. Des contrôles plus stricts et des mesures de sécurité plus drastiques sont nécessaires pour éviter de nouvelles tragédies.

En attendant, les familles des victimes sont inconsolables. Elles réclament justice et des sanctions exemplaires contre les responsables de ces accidents.

Saïd Hassan Oumouri