Faith Odunsi: Un Modèle de Réussite en Mathématiques pour les Jeunes Filles Africaines

Faith Odunsi, une lycéenne nigériane de 16 ans, est un exemple éblouissant de réussite pour toutes les jeunes filles africaines. Après avoir été couronnée « championne du monde de mathématiques » l’année dernière, elle a récemment remporté le concours national des Olympiades de mathématiques au Nigéria. Ce concours, organisé par le Centre national de mathématiques du Nigéria, met en compétition les meilleurs élèves du pays dans des tests de rapidité. Faith a brillé par sa performance exceptionnelle, répondant à un nombre record de 19 questions en soixante secondes. Au-delà de son talent en mathématiques, Faith a également un intérêt marqué pour les nouvelles technologies et envisage d’étudier le génie informatique à l’université. Son parcours illustre le potentiel des jeunes filles africaines en sciences et en technologie, et elle est une source d’inspiration pour toutes celles qui aspirent à exceller dans ces domaines.

ANTUF Chaharane