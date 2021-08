Facebook Marketplace se déploie dans 37 pays dont les Comores

C’est une très bonne nouvelle, les entrepreneurs comoriens pour vendre sur le réseau social. Facebook Marketplace se déploie dans 37 pays et territoires d’Afrique sub-saharienne.

Facebook a annoncé aujourd’hui le lancement de Marketplace dans 37 pays et territoires d’Afrique sub-saharienne à savoir :

Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, République démocratique du Congo, Djibouti, Érythrée, Eswatini, Guinée équatoriale, Guinée, Guinée-Bissau, Gabon, Gambie, Ghana, Liberia, Lesotho, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Namibie, Niger, République du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Sud-Soudan, Tanzanie, Togo, Ouganda, Sahara occidental et Zimbabwe.

Actuellement disponible en Afrique du Sud, en Éthiopie, au Kenya et au Nigeria, Marketplace est une adresse pratique où les gens peuvent découvrir, acheter et vendre des articles provenant d’autres personnes de leur communauté locale, simplement en tapant sur l’icône Marketplace ou en visitant www.facebook.com/marketplace pour parcourir et rechercher des articles, ou filtrer par distance ou par catégorie.

Kojo Boakye, directeur des affaires publiques de Facebook pour l’Afrique, a commenté ce lancement en ces termes : “L’élargissement de la disponibilité de Marketplace à 37 pays et territoires supplémentaires en Afrique subsaharienne renforce notre engagement continu à aider à connecter les communautés et à soutenir l’achat et la vente par le biais d’une simple adresse en ligne. Alors que les effets de la pandémie de COVID-19 continuent d’affecter les personnes et les entreprises, l’expansion de Marketplace fournira à davantage de personnes une adresse pratique où elles pourront découvrir de nouveaux produits, acheter les choses qu’elles veulent, ou trouver des acheteurs pour les choses qu’elles veulent vendre.”