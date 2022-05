Expulsion de France de l’imam comorien Ahamada Mmadi

L’association Jamyat Al Nahdhoit Al Islamiyat de Mdjoiezi Hambou informe les musulmans en général et les comoriens en particulier que le frère Ahamada Mmadi, ancien Imam de la mosquée de Saint-Chamond (France) vient d’être expulsé ce matin par la police française, avec sa femme, sa fille de trois ans, et ses deux garçons de18 mois et de 5 mois vers leur pays d’origine, les Comores.

Nous rappelons que l’imam Ahamada Mmadi a été suspendu de ses fonctions d’Imam pour avoir lu un verset du coran dans un sermon de l’Aïd el-Kebir au mois de juillet 2021 demandant aux « femmes musulmanes désireuses d’entrer au Paradis d’obéir à (leurs) maris (…) veiller aux droits d’Allah et à ceux de leurs époux ». Des propos jugés contre les femmes par la France, pays laïque et des droits de l’homme. L’Imam s’était défendu en disant que : « J’ai juste cité un verset du Coran. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux du prophète et l’on me traite comme un terroriste. C’est comme si on reprochait à un curé ou un rabbin de citer un texte sacré extrait du livre de leur religion ».

L’imam Ahamada Mmadi et sa famille arriveront à l’aéroport Prince Said Ibrahim demain mardi 03 mai 2022 à 17h00.

L’association et toute la communauté musulmane leur souhaitent la bienvenue aux Comores dans cette journée spéciale de l’Aïd El fitre.

L’association exhorte le frère Ahamada Mmadi à avoir confiance en Dieu car le Seigneur est toujours avec les patients.

Le Bureau Exécutif