Explosion de colère aux Comores : Moroni en proie au Chaos Post-Électoral

Des manifestations post-électorales ont éclaté dans la capitale des Comores après la proclamation de la victoire du président sortant Azali Assoumani. Les rues de Moroni sont le théâtre de heurts violents entre les forces de l’ordre et des milliers de manifestants en colère.

Le commissariat central de la police nationale a été attaqué par les manifestants, entraînant la fuite de plusieurs policiers. Trois d’entre eux ont été blessés, dont un grièvement, lors de ces affrontements. Des véhicules de service ont été détruits dans la cour du commissariat, reflétant l’intensité des troubles.

Sur la Route nationale 1 menant au siège de la Fédération de Football, des manifestants ont barricadé la voie, ajoutant à la tension déjà palpable. Au nord de Moroni, la crise post-électorale s’est intensifiée avec des émeutiers incendiant des voitures du ministère de l’aménagement du territoire. Les affrontements se poursuivent dans cette région.

La situation est chaotique à Moroni, avec des tirs de gaz lacrymogène retentissant dans l’air. La ville semble assiégée, les magasins, les administrations et les écoles étant fermés. Des affrontements sporadiques entre gendarmes et manifestants ont émaillé la matinée, tandis que certaines routes sont barrées par des pierres et des pneus.

Des véhicules ministériels ont été incendiés, contribuant à une atmosphère irrespirable, mêlant le gaz lacrymogène des forces de l’ordre aux fumées des barricades. Plusieurs personnes ont été arrêtées, bien que leurs identités et leur nombre restent inconnus.

La contestation ne se limite pas à la capitale, des routes barrées signalées dans diverses régions de Ngazidja témoignent d’un embrasement généralisé. L’absence de mots d’ordre de manifestation de la part des candidats et des leaders politiques nationaux souligne la spontanéité de cette réaction populaire.

Avec un taux de participation historiquement bas de 16%, les accusations de fraudes électorales de l’opposition prennent une dimension crédible. La question qui se pose maintenant est de savoir si ces tensions conduiront à un embrasement généralisé dans les jours à venir.

Soibah Saïd