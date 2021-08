Examens nationaux: 17.915 candidats à Ndzuani

Cette année la direction régionale de l’éducation a enregistré un effectif total de 17.915 candidats pour les examens nationaux à Ndzuani dont 7871 pour l’examen d’entrée en 6ème, 5056 pour le Brevet d’études du premier cycle, et 4988 pour le baccalauréat.

Quatre dossiers des candidats au baccalauréat ont été rejetés et sept pour le Bepc. Pour le directeur de l’Office des examens et concours (Oec), Youssouf Ladhati, «l’année dernière, des dispositions étaient mises en place par rapport aux mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Ainsi, chaque élève occupait seul un table banc, mais cette année, cette mesure ne sera pas observée, il y aura deux élèves sur un table banc», dit-il.

Autre mesure prise l’année dernière, le baccalauréat était organisé en mode séparé, les séries scientifiques à part et les littéraire à part. «Cette année nous allons tout simplement multiplier les efforts de respect des mesures barrières à savoir le port du cache-nez, l’utilisation du gel hydro alcoolique, par ce qu’il n’y a pas assez de cas de Covi19».

Cette année, les effectifs ont chuté par rapport à l’année dernière, 18.523 candidats sur l’ensemble des examens. Toutefois, le directeur de l’Office des examens et concours (Oec) a lancé un vibrant appel à l’endroit de tous les élèves ainsi que des enseignants et des organisateurs des examens nationaux à Ndzuani de bien faire attention «car cette année il y aura de lourdes sanctions contre les fraudeurs». Le régime des sanctions des fraudes aux examens a été acté dans un arreté du ministre de l’Education et rendu public la semaine dernière.

Djalali-Eddine M. Moindze / Alwatwan