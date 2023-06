Escalade de la violence conjugale à Ndzuani : Un jour marqué par un meurtre et une tentative d’assassinat

Ndzuani, une île célèbre pour ses coutumes estivales, est désormais le lieu de tragédies familiales alarmantes dues à une augmentation de la violence conjugale. Deux incidents majeurs ont récemment secoué l’île en une seule journée. Dans la commune de Bazimini, un homme du nom d’Ali a été tragiquement retrouvé sans vie le jour où il était censé se marier.

Dans un autre incident à Marahare, un homme a miraculeusement survécu à une tentative d’assassinat présumée orchestrée par sa femme et son amant. Les détails entourant ces incidents restent incertains, mais les autorités ont arrêté la femme et son amant et ont lancé une enquête.

Dans un autre drame à Koki, Ali a été retrouvé mort le jour où il devait assister à une autre cérémonie de mariage. Des objets suspects, dont des bouteilles en plastique et du pesticide, ont été retrouvés sur les lieux du drame.

Ces incidents mettent en évidence une tendance inquiétante à la hausse de la violence conjugale à Ndzuani. Ils soulignent la nécessité d’une intervention urgente pour prévenir de tels actes de violence à l’avenir et garantir la sécurité des citoyens.

Saïd Hassan Oumouri