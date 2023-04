En France, Ahmed condamné à 12 ans de réclusion pour le viol d’une femme handicapée

Le verdict est tombé ce mardi 4 avril 2023 à la Cour d’Assise de Sarthe dans l’affaire du viol d’une femme handicapée commis par Ahmed Assani. L’accusé, un Manceau corpulent de 35 ans, a été reconnu coupable et condamné à une peine de 12 ans de réclusion criminelle.

Lors de son procès, Ahmed Assani avait reconnu les faits, mais avait utilisé une formulation étrange pour exprimer ses regrets : « Je regrette ce qui s’est passé, j’espère que ça ne se reproduira plus ». Une attitude qui n’a pas rassuré la cour d’assises.

Le Comorien avait commis son crime dans la nuit du 6 au 7 août 2020 en s’introduisant par effraction dans la chambre de la victime, qui résidait dans une Maison d’accueil spécialisée de l’Huisne, au Mans. Trahi par ses empreintes et son ADN, il avait reconnu le viol, mais avait refusé d’entrer dans les détails.

Pendant le procès, la sœur de l’accusé avait témoigné de la honte que ressentait sa famille : « C’est la honte de la famille. Nous sommes choqués. Ma mère est brisée ». Un sentiment partagé par les associations de défense des droits des femmes et des personnes handicapées, pour qui cette affaire rappelle une fois de plus la nécessité de protéger les plus vulnérables de notre société.

La justice a donc rendu une décision forte en condamnant Ahmed Assani à une peine de 12 ans de réclusion criminelle. Une peine qui montre la gravité de l’acte commis et la nécessité de faire preuve de fermeté face à ces crimes odieux.

Soibah Said, journaliste comoresinfos