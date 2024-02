Émotion et appel à l’action : Une nouvelle affaire d’agression de mineur secoue les Comores.

Il y a quelques jours, les Comores ont été ébranlée par la nouvelle du meurtre brutal d’une jeune fille de 15 ans, retrouvée sans vie au fond d’un puits. Une tragédie qui a laissé la le pays sous le choc et a suscité une vive émotion dans toute la région. Malheureusement, cette histoire sombre a été suivie de près par un autre acte criminel odieux : l’enlèvement d’une autre jeune fille mineure.

Les récents développements judiciaires ont révélé que les principaux accusés dans ces affaires horribles ont été placés en détention provisoire. Ils font face à des accusations graves, notamment d’agression, d’enlèvement et de séquestration, ainsi que de complicité dans ces crimes abominables. Actuellement, ils sont détenus à la maison d’arrêt de Moroni, en attendant que la justice soit rendue.

Ces événements troublants soulèvent des questions profondes sur la sécurité et le bien-être des jeunes dans notre pays. Trop souvent, nous entendons parler de telles atrocités, et il est impératif que l’Etat et la sociétés civile prenions des mesures concrètes pour y mettre fin. La violence contre les enfants doit être combattue sans relâche, et la justice doit être rendue de manière rapide et équitable pour les victimes et leurs familles.

En tant que société, nous ne pouvons pas nous habituer à ce genre de tragédies. Chaque vie perdue ou brisée par la violence est une perte pour nous tous. Il est temps de nous unir en tant que communauté pour protéger nos enfants, pour défendre les plus vulnérables parmi nous et pour exiger que la justice soit servie.

Nous appelons les autorités compétentes à prendre des mesures décisives pour garantir la sécurité de tous les membres de notre communauté. Nous exigeons que des mesures préventives soient mises en place pour empêcher de tels actes odieux de se reproduire, et que ceux qui commettent de tels crimes soient tenus responsables de leurs actions devant la loi.

Ensemble, nous pouvons faire de l’archipel un endroit sûr et accueillant pour tous. La jeune fille retrouvée morte et celle qui a été enlevée méritent que justice leur soit rendue, et nous ne devons pas faillir à cette responsabilité.

ANTUF chaharane