Électrisation d’un agent à koimbani oichili : la sonelec une fois de plus mise en cause

Un nouvel accident du travail impliquant un agent de la SONELEC relance les inquiétudes autour des conditions de sécurité au sein de la société d’électricité. À Koimbani Oichili, Nourdine Hassane, dit Badrane, jeune employé de l’entreprise, a été victime d’une électrisation alors qu’il effectuait une intervention sur un poteau électrique alimenté en haute tension.
Selon les informations recueillies, l’agent ne disposait pas de protections adaptées pour ce type d’intervention à haut risque. Seule sa ceinture de sécurité a permis d’éviter une chute dramatique. Alertés par la situation, des jeunes du village sont rapidement intervenus pour lui porter secours et le faire descendre du poteau, faisant preuve d’un sang-froid salutaire.
La victime a ensuite été évacuée d’urgence vers l’Hôpital El-Marouf, où elle est actuellement prise en charge par les équipes médicales. Si son état n’inspire pas d’inquiétude majeure à ce stade, l’incident soulève de sérieuses questions.
Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un agent de la SONELEC est exposé à de tels dangers. Les alertes se multiplient sur l’absence d’équipements de protection individuelle, le travail sous tension et le manque de prévention. Malgré ces signaux répétés, aucune réforme structurelle visible n’a été engagée.
