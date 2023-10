Élections 2024 aux Comores: Formation d’une coalition de partis d’opposition pour sécuriser le scrutin

Selon les journalistes d’Alwatwan, une nouvelle coalition de partis d’opposition, nommée « Twamaya Yahe Komori, » a été officiellement lancée pour garantir des élections libres et transparentes en 2024. Réunis au restaurant Le Cœlacanthe, les partis signataires ont présenté une charte de conduite contenant plus d’une dizaine de résolutions. Nourdine Mlanao, leader du parti Mifano, a lu ces résolutions devant la presse. Également présent était Mouigni Baraka Said Soilihi, ancien gouverneur de l’île autonome de Ngazidja.

La coalition vise à tirer les leçons des élections de 2019, marquées par des irrégularités. « Il est temps de nous doter d’une stratégie commune pour éviter les erreurs du passé, » a déclaré l’ex-gouverneur. Il a souligné que l’objectif principal est d’empêcher le pouvoir actuel de reproduire les mêmes pratiques qu’il y a cinq ans.

Twamaya Yahe Komori aspire à devenir le rempart contre toute manipulation électorale. Mouigni Baraka a insisté sur le fait que les Comoriens ne devraient pas compter sur les instances internationales ou des forces étrangères pour garantir la transparence du scrutin.

La charte de la coalition est divisée en trois parties, dont une sur la conduite électorale. Elle stipule notamment l’abstention de tout compromis avec le régime actuel durant la période électorale. Un autre point mentionne que le candidat de la coalition qui se qualifierait doit être soutenu par les autres membres, sous réserve d’un programme minimal commun. Ce dernier point, cependant, n’a pas fait l’unanimité, notamment pour le parti Ulezi.

La coalition reste ouverte à tout parti souhaitant rejoindre cette alliance, qui se réclame de l’opposition.

ANTUF Chaharane