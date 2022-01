Elbak ne croit pas au dialogue inter comorien d’Azali Assoumani

“Au vu de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, il est inadmissible qu’il y ait parmi nous quelqu’un qui choisit, aujourd’hui, de se défiler, se taire et mourir dans le silence. Il vaut mieux dire la vérité même si cela devrait nous mener à la mort, on mourra alors en martyr, plutôt que de se taire et aller faire face à l’enfer parce que l’on a manqué à son devoir de citoyen envers sa patrie “, a-t-il lancé appelant à une” expression démocratique et populaire ” pour faire entendre la voix des citoyens.