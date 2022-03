Education : Kamaria Mohamed prend sa retraite

Samedi 26 mars, a eu lieu à l’école primaire publique Fundi Said Mnemoi (Moroni Application), le pot d’adieu de Mme Kamaria Mohamed, directrice de l’établissement, en présence du ministre de l’éducation nationale. C’est un long parcours de services loyaux dans le secteur de l’éducation qui vient de prendre fin pour cette éducatrice.

Kamaria Mohamed, une femme inspirante qui a fait bouger les lignes. Tous ceux qui l’ont côtoyée peuvent en témoigner. Elle est une des femmes qui a le sentiment de faire quelque chose qui a du sens. Vingt ans à l’école primaire publique Moroni Application, Mme Kamaria a reçu les honneurs lors de la cérémonie de pot d’adieu, samedi dernier. Elle a été affectée institutrice dans cet établissement en 2001. En 2014, elle est nommée directrice générale. 14 ans dans l’enseignement primaire et 7 ans à la direction de l’école. « Mme Kamaria Mohamed n’a pas été seulement la plus coopérative, elle a été un modèle par sa combativité ainsi que de sa persévérance pour atteindre les résultats escomptés en incarnant la référence d’une mère impartiale pour toutes les générations passées », a déclaré Anoufidine Saïd, inspecteur général de la pédagogique. « Pour mieux connaître Mme Kamaria Mohamed, il nous suffit de constater ce qu’elle a réalisé. Elle a su transformer cette école conformément aux normes internationales en relevant les défis », a-t-il précisé. Selon lui, si plusieurs projets ont été réalisés, c’était grâce à son savoir-être, sa volonté de tisser ses relations avec les organisations internationales et les sociétés d’État.

Lors de sa décoration, Mme Kamaria Mohamd n’a pas retenu ses larmes devant le corps enseignants et les différentes associations de la société civile dans lesquelles elle est membre. « Je ne trouve pas les mots pour vous remercier. Merci à vous et à ceux qui ont cru en moi, mon mari en particulier », a-t-elle exprimé. L’espoir de retrouver l’ancienne directrice dans une mission n’est pas écarté. « Vous partez ici aujourd’hui, mais vous allez donner un autre sens à la vie pour un autre projecteur. Et, de vous dire ainsi que, nous ne garderons que des bons souvenirs », a conclu Djanffar Salim Allaoui.

Nassuf. M. Abdou / al fajr