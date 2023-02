Droit de réponse.

À Saïd Hilali le criminel fils d’une mère chiite comme moi d’ailleurs mais qui déteste les chiites et presque tout le monde.

Le régime le plus corrompus est celui dénoncé récemment par l’ambassadrice de l’union européenne devant l’ambassadeur de France aux Comores qui était assis au côté de ton Dieu que je ne citerai pas par respect à mes doigts qui écrivent ces lignes.

L’ex président qui comme un aimant s’est attiré ta haine pharaonique pour avoir viré ta femme à l’UNESCO, est celui qui a fait revenir aux Comores la Bad, celui qui a fait entrer dans notre pays deux banques ( Exim Banque et la BFC ) celui qui grâce à son honnêteté, son éloquence et son charisme a réussi à obtenir de nos partenaires financiers internationaux l’effacement d’une bonne partie de la dette extérieure de notre pays. Hilali tu n’arriveras jamais à salir Sambi toi l’agent de l’ombre qui a participé presque à tous les coups d’État qui ont assombri l’histoire de notre pays.

John Baloz

