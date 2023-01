Droit de Réponse d’un cadre supérieur de la SCH au responsable de la station BONZAMI

Kader Bonzami a un problème avec les hydrocarbures depuis que ce dernier doit payer au comptant et que ses installations sont dans le viseur de la SCH.

Il a des citernes impropres à distribuer du carburant qui a réouvert sous la pression d’un Ministre influent et est en guerre personnelle contre l’actuel DG car n’étant pas de Moroni ce dernier ne lui laisse pas de passe-droit.

Kader dit ne plus acheter de l’essence mais Kader a deux points de vente et son point de vente de l’alliance vend toujours de l’essence alors il ment. Il ne vend pas à bonzami car ses installations sont impropres !!!!

Pourquoi aucune station particulière n’est venue à SCH ou porter plainte contre la SCH ?

La station El-Maarouf n’a jamais eu de soucis car celle-ci a des installations modernes et tous les filtres d’usage et point de purge pour protéger les clients !!!

Si Kader ne pense que profit et ne respecte pas les normes, il devrait par courtoisie se faire discret car tout soutien ministériel qu’il a, la SCH ne pliera pas IL DOIT SE METTRE AU NORME !

N’oublions pas que 2022 fut une année très difficile à cause de la guerre en Ukraine, de l’inflation causée par la reprise suite au Covid et l’augmentation exponentielle des prix des produits pétroliers. Les opposants internes se frottaient les mains, en pensant que la SCH allait trebucher et connaître des ruptures et des pénuries à répetition. Il en fut rien. Le Directeur général, Hamadi Idaroussi a tenu la barre haute et a rempli sa mission principale, celle d’approvisionner le pays en produits pétroliers malgré la conjoncture difficile qu’il a dû traverser.

Signé : Ahmed ali cadre de la SCH