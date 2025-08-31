Drame à La Réunion : « 12 Pac », un mahorais tué à l’arme blanche, émeutes à Bras-Fusil

Un dimanche sous haute tension a secoué le quartier de Bras-Fusil, à Saint-Benoît, sur l’île de La Réunion. En milieu de journée, un homme d’une trentaine d’années, connu des habitants sous le surnom de « 12 Pac », a perdu la vie après une violente agression à l’arme blanche.
Originaire de Mayotte et récemment sorti de prison, le trentenaire résidait dans le quartier où il était décrit par certains voisins comme un jeune « sans problème ». Peu avant 13 heures, une habitante l’a aperçu titubant, la main sur le cou, visiblement touché. Elle a immédiatement alerté les secours.
Les pompiers et une équipe du SMUR se sont rapidement mobilisés. Malgré une prise en charge d’urgence et son transfert par hélicoptère vers le Groupe hospitalier Est Réunion (GHER), le jeune homme est décédé peu après son arrivée.
L’annonce de sa mort a provoqué de vives tensions dans le quartier. Aux alentours de 14h30, des affrontements ont éclaté entre des jeunes et les forces de l’ordre. Des jets de pierres ont visé les gendarmes, tandis que plusieurs véhicules ont été endommagés. Un militaire a été blessé dans ces violences, confirmant la gravité de la situation.
Dans ce climat tendu, la gendarmerie a intensifié ses recherches. Le parquet de Saint-Denis a confirmé qu’un suspect, en fuite après les faits, a été interpellé. Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances exactes de cet homicide et d’identifier les responsabilités.
IBM
Réagissez à cet article