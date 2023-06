Dimanche dernier, Djabal FC d’Ikoni a célébré sa victoire tant attendue à Hombo, s’imposant lors de la phase nationale du championnat. Après une victoire écrasante de 4-1 contre Fomboni FC et un match nul 1-1 contre le vice-champion Steal Nouvel, les hommes de Zainoudine Msoili ont réussi à remporter le titre. Cependant, ce match décisif n’a pas été sans tensions préalables.

Vendredi dernier, Fomboni FC a terminé dernier de la compétition en obtenant un match nul 1-1 contre Steal Nouvel. L’équipe de Fomboni avait encaissé quatre buts mercredi dernier face à Djabal FC, ne récoltant qu’un seul point tout au long de la compétition. La rencontre cruciale qui a déterminé le champion s’est jouée ce dimanche 18 à Hombo entre Steal Nouvel avec 1 point et Djabal FC avec 3 points. Malheureusement, Steal Nouvel n’a pas pu atteindre le niveau attendu depuis le début du championnat régional.

Le club de Sima, situé dans la première capitale d’Anjouan et deuxième du championnat la saison dernière, a opté pour une stratégie offensive afin de remporter la victoire. En revanche, les guerriers de Zainoudine Msoili ont choisi une approche plus défensive qui s’est avérée fructueuse. Juste avant la mi-temps, Marouf a transformé un penalty, mais Djabal a réussi à égaliser une minute plus tard grâce à un but marqué par le vent.

Avec quatre buts marqués et trois points, Djabal a réalisé une performance exceptionnelle lors de son premier match contre Fomboni. Le club a désormais toutes les cartes en main pour viser le titre national sans parler de la chance, mais plutôt de la gestion pour obtenir simplement un match nul.

Vendredi à Hombo, où l’arbitre central est qualifié d’incompétent notoire par les supporters, Nadjili Nasseldine de Fomboni FC a ouvert le score à la 10e minute. Le match ne ressemblait en rien à une rencontre de première division et les erreurs des deux côtés se sont multipliées. Les ambassadeurs de l’île de Djoumbe Fatima menaient donc 1-0.

Au retour des vestiaires, le jeu est resté inchangé jusqu’à la 84e minute où Fidel Djalaldine de Steal Nouvel a égalisé pour porter le score à 1-1. « On a tout vu sauf du spectacle. C’était un match de dégagements et d’erreurs inutiles », a déclaré Zaher Ahmed, journaliste de l’ORTC.

Le gardien de but de Fomboni a été sanctionné d’un carton rouge presque à la fin du temps réglementaire après avoir utilisé ses gants pour dégager un ballon dangereux en dehors de sa zone.

En revanche, lors du match de Djabal FC contre Fomboni mercredi dernier, nous avons assisté à une rencontre de football dans des conditions normales, tant sur le plan technique que du fair-play. Le buteur de Fomboni, qui avait également marqué contre Steal Nouvel en première mi-temps, a réussi à marquer un but contre Djabal. Au retour des vestiaires, l’entraîneur Zainou a donné des consignes élites et Djabal semblait être une vague déferlante.

L’attaquant de Djabal, Anfane Saïd, a réalisé un triplé, portant son total à vingt buts toutes compétitions confondues. Cet ancien attaquant du FC Hahaya a permis à Djabal de rêver en grand et de viser des horizons lointains dès la fin du match de mercredi dernier.

Djabal a écrasé Fomboni, poussant Steal Nouvel vers la sortie pour le sacre de 2023. Il est à noter que l’arbitre a été jugé injuste par Steal Nouvel lors de leur rencontre avec Fomboni. Selon le staff de Steal Nouvel, cet arbitre aurait dû siffler deux penalties et a été vivement critiqué verbalement.

Au milieu de tout cela, aux yeux inquisiteurs des médias, l’arbitre central du match à Hombo vendredi dernier a laissé transparaître son incompétence.

Soibah Said