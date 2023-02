Disparition inquiétante : la famille de Jaber en détresse depuis plus de trois semaines !

La famille de Jaber Anssume Boinahassani est en détresse depuis plus de trois semaines, date à laquelle le jeune homme de 32 ans a disparu après un trajet en RER. Sous traitement antipsychotique, il a été vu pour la dernière fois dans un hébergement d’urgence à Montrouge dans la nuit du 29 au 30 janvier. Une déclaration de disparition inquiétante a été faite auprès du commissariat de La Courneuve.

Depuis sa disparition, sa famille est préoccupée par les conditions dans lesquelles il vit. Ils se demandent comment il mange, se change ou va aux toilettes. Jaber est parti de chez lui, situé au Bourget, le 28 janvier pour se rendre à son travail à Champs-sur-Marne. Son trajet habituel a été perturbé par un accident grave en gare de Vincennes. Il a tenté de contacter sa tante, son employeur, mais n’a pas réussi à la joindre. Son téléphone portable a été localisé pour la dernière fois à Bagnolet, puis s’est éteint.

La communauté comorienne, ainsi que la famille et les avocats de Jaber, sont mobilisés pour le retrouver. Sa disparition subite soulève de nombreuses questions, et la famille demande une communication plus claire des autorités. Jaber mesure 1,80 m et portait une doudoune noire, un survêtement noir, des baskets rouges, un bonnet gris, un sac à dos noir Nike et une sacoche grise.