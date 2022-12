Elle s’appelle Anstuya Mahamoud. Elle vient d’Anjouan à Mremani. Elle s’est rendue à Moroni avec sa fille pour faire des passeports depuis le 16/11/22 elles n’ont pas donné signe vie.



Selon son entourage, la jeune femme n’a pas non plus allumé son téléphone portable, elle serait injoignable.

