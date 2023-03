Directeur d’aéroport envoie ses agents civils en camp militaire

Dans une situation ubuesque, Maamoune Chakira, directeur général de la société des Aéroports des Comores, est confronté à un conflit social avec une partie de son personnel. Malgré les appels à sa démission et les accusations de management par la peur, Chakira reste impassible. De manière absurde, il a envoyé ses agents civils suivre une formation paramilitaire dans un camp à Itsundzu.

Le personnel conteste également son management et les dépenses engagées alors que la société rencontre des difficultés financières. Chakira insiste sur la nécessité d’inculquer discipline et service au pays via cette formation paramilitaire.

Suite à une demande de réintégration des agents par la justice, le directeur entame des entretiens individuels pour déterminer les postes de réintégration.

Le conflit a atteint son paroxysme lorsque certains employés ont empêché Chakira d’accéder à son bureau, exigeant son départ. Trois agents ont été placés en détention préventive et quatre sous contrôle judiciaire, avec les meneurs promettant de paralyser les plateformes aéroportuaires