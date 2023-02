Diplomatie: Les Comores accèdent à la présidence de l’Union africaine

Il était 12h10, quand le président Macky Sall a officiellement cédé à son homologue comorien, Azali Assoumani, la présidence de l’Union Africaine, ce samedi, au siège de l’institution panafricaine, à Addis-Abeba.

Les Comores ont succédé ce 18 février au Sénégal qui occupait le fauteuil pour l’exercice 2022. Un moment historique pour le pays, qui pour la première fois présidera les destinées du continent au nom de l’Afrique de l’Est.

En 2024, le siège devra revenir à l’Afrique du Nord seulement si d’ici là, la région parvient à choisir un pays pour prendre la 1ère vice-présidence cette année.

Lors de son discours d’acceptation, le nouveau président de l’Union Africaine a promis d’axer sa mandature sur la paix, la sécurité, le changement climatique et l’autosuffisance alimentaire.

Quatre leviers qui permettront d’accélérer selon lui la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), thème choisi pour ce 36ème sommet des chefs d’état et de gouvernement qui s’achève demain, dimanche.

Alwatwan

Please follow and like us: