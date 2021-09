Un franco-comorien vivant à la Réunion est candidat à la présidentielle française. À 73 ans, Ali Ahmada, est un retraité de l’éducation nationale.

Il est très connu dans le domaine du social et de l’humanitaire dans l’île. Si ses chances sont minces, il veut faire entendre la “voix des Outre-mer et de la diversité” dans la course à l’Élysée.