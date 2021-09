Dans une conférence de presse à Paris, Said Larifou, Tocha Djohar et Kamal Abdallah ont fermé la porte à un dialogue avec Azali Assoumani. C’est nom du Cnt que les trois conférenciers ont tenu à répondre au message d’Azali. “Azali doit quitter le pouvoir avant tout dialogue….”, Said Larifou