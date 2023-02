Deux morts dans un tragique accident de la route à Selea Bambao

Un tragique accident de la circulation a eu lieu samedi après-midi à Selea Bambao, qui a coûté la vie à deux personnes et en a blessé une autre. Selon les informations disponibles, la voiture dans laquelle ils se trouvaient a percuté un poteau électrique, provoquant des dégâts considérables.

Les victimes de cet accident ont été identifiées comme une jeune femme originaire de Chouani et un garçon originaire de Ntsoralé Dimani. La troisième personne, dont l’état de santé n’a pas été précisé, a été conduite à l’hôpital pour recevoir des soins.

Cet accident est un rappel de la nécessité pour les conducteurs de respecter les règles de sécurité routière en tout temps. Les accidents de la route peuvent causer des pertes de vies humaines et des blessures graves, et ont des conséquences émotionnelles et financières durables pour les familles touchées.

