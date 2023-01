Deux journalistes français sont soupçonnés de préparer un coup d’état aux Comores

Les journalistes Yvan Martinet et Olivier Gardette de France 2 vont être expulsés vers Mayotte dans les prochaines heures, au depart de Mutsamudu à Anjouan. Les deux journalistes français tournaient un reportage sur la fleur d’ylang mais le gouvernement comorien pensent qu’ils préparent le terrain pour un coup d’état.

Ils sont soupçonnés de vouloir de tourner autre chose qu’un documentaire. Le gouvernement comorien est très tendu depuis le procès de Sambi.

