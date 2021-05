Désormais, Comores Telecom n’a plus le contrôle des appels entrants et sortants de ses abonnés

C’est fait. Depuis mardi 18 mai, les appels entrants et sortants des abonnés de Comores ne sont plus sous le contrôle de l’opérateur national mais d’une société étrangère au lourd passé judiciaire. En effet, le fleuron national de télécommunications vient d’annoncer au public que le gouvernement comorien, via l’Agence Nationale de Régulation de TICs – ANRTIC, vient de mettre en place un système exclusif de régulation et de Contrôle des communications internationales appelé Gateway international unique. C’est à dire que tous les appels internationaux en provenance et arrivant aux Comores doivent dorénavant passer par ce système, géré par l’ANRTIC au travers de son partenaire, la société ASTERIA & PARTNERS.

« Ainsi, depuis le Mardi 18 Mai 2021 à 16H00, le trafic International de COMORES TELECOM vient de basculer vers cette plateforme, ce qui signifie entre autre, que dorénavant, le transit international voix, autrefois géré par Comores Telecom, passe sous le contrôle de l’ANRTIC et ses partenaires », fait savoir Comores Telecom dans un communiqué publié ce vendredi 21 mai. Rappelons que Telma a refusé d’être embarqué dans ce navire dont la destination est incertaine.