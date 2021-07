Des voyageurs de AB Aviation ne retrouvent plus leurs bagages

Les Voyageurs de AB Aviation provenant de Tanzanie sont dans des difficultés pour récupérer leurs bagages.

C’est devenu problématique depuis des mois . Les Voyageurs qui prennent la compagnie aérienne AB Aviation depuis Dar Es Salam vers Moroni ne retrouvent pas leurs bagages à temps. Il fallait attendre plusieurs jours voire des semaines pour les retrouver. “J’ai pris la compagnie AB Aviation le 8 juillet dernier et jusqu’ aujourd’hui je n’ai pas eu mes bagages. J’ai appelé à l’agence pour plus d’informations et ils m’ont dit d’attendre encore quelques jours. C’est inadmissible.” dixit un voyageur.