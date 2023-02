Des prix abordables ce matin à volo volo après une période d’inflation

Les prix sur le marché comorien ont connu une période d’inflation, mais ils ont finalement commencé à revenir à la normale, offrant des prix abordables pour les consommateurs. Une visite au marché de Volo-Volo en ce dimanche 19 février 2023 a révélé que les prix étaient abordables, en particulier le matin, le jour de Swaha Mwedja.

Cela marque une étape importante pour les consommateurs qui ont subi une pression financière en raison de l’inflation des prix. Les prix abordables offrent une opportunité pour les gens de se procurer des produits alimentaires et autres biens de consommation courante à des prix raisonnables.

En somme, les consommateurs peuvent désormais profiter d’une situation de prix abordables au marché avant que les prix ne changent.

