Des membres du staff de l’équipe Nationale se mobilisent contre la gestion calamiteuse de la fédération de football Comorien.

Selon une publication sur une page Facebook affiliée à la Fédération, des informations font état de la préparation d’un mouvement de boycott par des membres internes (cadres) et externes de l’équipe nationale des Cœlacanthes en vue du prochain match contre le Cap-Vert . Leur objectif déclaré est de faire pression sur la fédération pour obtenir la gestion de l’équipe nationale et la diriger comme une entité syndicale.

Il est important de noter que d’autres avis commencent à émerger en soutien à cette initiative, notamment celui de l’artiste Cheikh MC, qui a publié sur cette même page Facebook la déclaration suivante :

« Nos valeureux Cœlacanthes communiquent sur la situation de l’équipe nationale, et vous, vous trouvez rien d’autre à dire que de considérer qu’ils sont manipulés ? Pour vous, ils ne sont pas en mesure d’analyser la situation et donner leur avis ? Pensez-vous vraiment mieux maîtriser le sujet que les premiers concernés ?

Il y a un malaise entre l’équipe et la fédé, et on doit se mobiliser pour que ces deux se parlent. Et on doit aussi apprendre à être respectueux et surtout modestes des fois .Courage à nos soldats. Les responsables de la fédération, par conscience professionnelle et par amour de la patrie, entendront votre cri, et ensemble vous allez continuer à faire honneur au peuple. »

Cette situation met en lumière des tensions entre l’équipe nationale et la fédération, et il semble que des voix diverses se manifestent pour favoriser un dialogue constructif. Nous continuerons de suivre cette affaire de près pour fournir des informations actualisées.

ANTUF Chaharane