Des drapeaux russes hissés tout au long de la route aux Comores

Des drapeaux russes ont été hissés dans plusieurs quartiers de Moroni, la capitale des Comores, ce matin du 4 mars 2024.

Les journalistes du media en ligne FCBK FM ont déclaré »Des drapeaux russes hissé de voidjou jusqu’à lycée scientifique. La gendarmerie nationale est à la recherche des personnes qui ont brandi ces drapeaux. »

Cette situation intervient dans un contexte de forte contestation de la population envers le pouvoir d’Azali Assoumani, accusé d’avoir volé les élections de 2024. L’investiture aura lieu en mai. Mais en attendant les contestations après avoir pris une tournure violente. La situation s’est apaisée durant tout le mois de février.

Ce n’est pas la première fois que des drapeaux russes sont brandis aux Comores. En 2023, un manifestant avait été interpellé par la gendarmerie nationale après avoir brandi un drapeau russe lors d’un rassemblement anti-gouvernemental.

Pour les partisans de l’opposition, l’apparition de ces drapeaux est un signe de soutien à la Russie et à son président, Vladimir Poutine de la part de la population. Ils y voient une manière de défier l’Occident, accusé de soutenir le pouvoir.

En revanche, pour les partisans du régime, il s’agit d’une provocation pure et simple. Ils accusent l’opposition de vouloir instrumentaliser la Russie pour contesté le pouvoir.

La gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour retrouver les personnes qui ont hissé les drapeaux russes. Après une accalmie la situation est de nouveau tendue à Moroni.

Cet incident met en lumière la division profonde de la société comorienne. Le régime d’Azali est de plus en plus contesté et la population est impatiente de voir le retour à la démocratie.

L’avenir des Comores est incertain. Le régime d’Azali est fragilisé par la contestation populaire et la situation économique est difficile.

Said Hassan Oumouri