Dès aujourd’hui Moroni est sous surveillance des caméras

Pour lutter contre le mépris du code de la route, les caméras placées dans plusieurs artères de la capitale sont mises en marche depuis ce mardi 6 septembre. Non seulement ces appareils permettront aux autorités d’en finir avec les infractions routières, mais aussi aux actes de banditisme qui prévalent dans le pays ces derniers temps.

Après plusieurs essais, les caméras implantées dans chaque recoin de la capitale sont opérationnelles dès ce mardi. Selon le gendarme Ibrahim Roder, dès la mise en marche des caméras, la brigade routière n’aura plus à courir après les véhicules pour cause d’infractions routières, telles que surcharge de passagers, stationnement anormale, etc. « Nous avons surtout deux points essentiels à prendre en compte dont la ceinture et l’ivresse sur la voie publique, dit-il. Les caméras ne peuvent faillir qu’en un seul moment. Une fois en panne mais elles peuvent travailler jours et nuits. Et elles disposent d’un système à infrarouge capable de faire des images claires dans la nuit tout comme dans la journée. En cas d’infraction sur la route, le poste central va enregistrer le numéro d’immatriculation, puis le gendarme n’a qu’à attendre le véhicule en question sur la route avec une amande ».

A titre de rappel, plusieurs réunions ont été déjà faites pour lutter contre le mépris du code de la route mais aussi sur le permis de conduire illégal. Le ministre Isssoufa Afretane a déjà évoqué le sujet sur les responsables des travaux publics en présence des moniteurs étant comme les risques sont trop graves pour celui ou celle qui oserait donner ou signer un permis dans les conditions illégales. Et cela fait partie des actions du gouvernement qui oeuvre pour le renforcement de la sécurité de la route en passant par les formations des militaires dans le domaine.

C’est dans ce sens que les amandes pour les infractions sont très lourdes. En cas de non attachement de ceinture, l’amande est fixée à 75 000 FC, d’autant plus que l’excès de vitesse, l’amande est prévu à 500 000 FC. La lourdeur des amandes n’est pas motivée par le gain pour le gouvernement, mais elle doit être dissuasive pour les automobilistes. Les autorités comptent depuis ce jour sur la vigilance des caméras pour lutter contre les infractions au code de la route et la montée du banditisme dans le pays.

Kamal Gamal / LGDC