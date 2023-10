Dépôt des candidatures pour les élections 2024 : la date limite fixée au 17 novembre.

Les Comores se préparent pour les élections présidentielles et des gouverneurs des îles de 2024. La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a annoncé que le retrait des dossiers de candidature débutera le 7 novembre, avec une échéance pour les dépôts fixée au 17 novembre. La campagne électorale s’étendra du 19 décembre au 12 janvier 2024, suivie d’un premier tour des élections le 14 janvier et d’un second tour le 31 janvier.

Parmi les potentiels candidats qui pourraient marquer ces élections, on note Élarif Lavane, John Baloz alias Saïd Ali ibouroi, Azali Assoumani et Fahmi Saïd Ibrahim. Leur engagement et leur vision pour le pays seront cruciaux dans la course à la présidence.

Idrissa Said Ben Ahamada, président de la Ceni, a mis en avant la transparence et l’intégrité du processus électoral, citant les efforts déployés par diverses entités, y compris le gouvernement, l’opposition et la société civile. Il a également souligné l’importance du respect scrupuleux du code électoral, assurant que la Ceni resterait indépendante et à l’abri de toute influence externe.

Ces élections promettent d’être un moment décisif pour les Comores, avec des candidats de calibre prêts à guider la nation vers un avenir prospère. Le processus électoral transparent et les garanties mises en place par la Ceni laissent présager des élections justes et équitables.

ANTUF Chaharane