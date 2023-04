Démarrage de la campagne électorale en décembre 2023 : Quel candidat aurez-vous à cœur de soutenir ?

La campagne électorale pour le premier tour des élections présidentielles et des gouverneurs des îles en 2024 pourrait commencer au plus tard le 7 décembre 2023. Cette proposition vise à assurer un minimum de 30 jours de campagne avant le premier tour provisoirement prévu pour le 7 janvier 2024. Ce calendrier a été présenté lors d’une réunion avec la communauté internationale le 11 avril, co-présidée par les ministres des Affaires étrangères, Dhoihir Dhoulkamal, et de l’Intérieur, Mahamoud Fakridine.

Le gouvernement soumettra ce chronogramme électoral à la future Commission électorale nationale indépendante (Ceni) pour approbation. L’objectif est d’organiser les deux tours des élections avant le début du Ramadhwani, le 11 mars 2024. Ainsi, les délais constitutionnels pour l’investiture du nouveau président, prévue le 26 mai 2024, seraient respectés tout en évitant une campagne électorale durant le mois sacré.

La proposition du gouvernement cherche à concilier les impératifs du calendrier électoral et les considérations religieuses, garantissant ainsi un processus démocratique respectueux et inclusif. Des informations supplémentaires sur le déroulement de ces élections seront communiquées dans notre édition du jeudi 13 avril.

Antuf chaharane