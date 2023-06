Découvrez les 5 activités incontournables pour éliminer le gros ventre !

Perdre du poids, en particulier autour du ventre, requiert des choix sportifs adaptés. Voici cinq activités recommandées pour éliminer efficacement la graisse abdominale.

L’ACTIVITÉ DE COURSE

Pour réduire le ventre, il est préférable de se tourner vers des activités cardio telles que la course à pied. Idéalement, optez pour des entraînements fractionnés en alternant des phases de course rapide et des phases de course lente.

LA MARCHE ACTIVE

Une autre option à envisager est la marche rapide. Associée à une alimentation variée et équilibrée, cette pratique, qui implique une allure moyenne de 6 à 9 km/h, est très efficace pour retrouver un ventre plat.

LA PRATIQUE DE LA CORDE À SAUTER

La corde à sauter est un allié de choix pour éliminer les graisses abdominales, à condition de l’intégrer régulièrement à votre routine. Vous pouvez par exemple effectuer des séances de 20 à 30 minutes, deux à trois fois par semaine.

L’UTILISATION DU VÉLO

Le vélo est un excellent moyen de brûler des calories. Pour cibler spécifiquement les accumulations de cellulite au niveau du ventre, vous pouvez vous tourner vers le RPM, un cours collectif de vélo en salle, rythmé par la musique.

Soibah Said