De la farine avariée vendue à Mohéli

Depuis quelques semaines déjà, l’île de Mohéli vie sous pénurie de farine. Les pains se font rares .

Et si par hasard , on les trouve, on sens une odeur qui n’est pas ordinaire avec un goût spécial.

Selon Ahmed soilihi alias Boinaké, un pâtissier traditionnel de la place, la farine est périmée . « Dans un sac ,il n’est pas rare de trouver des insectes » a-t-il déploré.



Face à cela, la famine commence à gagner du terrain petit à petit car le pain est fortement consommé dans l’île de Djumbé Fatma.

Et selon nos sources, Il faut encore prendre le mal en patience car depuis le début de la crise de la covid-19, une quantité importante de farine a été stockée dans les grands magasins à Anjouan, et est actuellement impropre et s’écoule au détriment de la santé de la population. L’on a droit à s’interroger sur le rôle du service de phytosanitaire dans le pays.