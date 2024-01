De la consternation à l’encouragement : La diaspora soutient la contestation

La diaspora comorienne en France, majoritairement opposée au pouvoir en place depuis 2018, a vécu une journée chargée d’émotions ce mardi 17 Janvier 2024.

Très active sur les réseaux sociaux, elle s’est opposée à l’amendement constitutionnel initié par le gouvernement en 2018 et aux élections de 2019 qui ont vu Azali revenir au pouvoir.

Depuis 2019, des mouvements luttant pour un état de droit, tel que « Daoula Ya Haki », ont émergé, entraînant des manifestations hebdomadaires à Paris et Marseille, la réunion jusqu’en 2023.

Le 14 janvier 2024 , jour du premier tour des élections présidentielles et des gouverneurs aux Comores, la diaspora était pleine d’espoir face aux résultats initiaux favorables à l’opposition. Cependant, la proclamation des résultats par la CENI le 16 janvier a été un choc. Mariama, une mère de trois enfants, a exprimé son indignation à Comores Infos, dénonçant une « fraude ignoble » et une lassitude générale face au régime d’Azali. Idriss, étudiant à l’Université Paris 8, a partagé sa déception et son désespoir, évoquant son choix de ne pas retourner au pays face à cette situation politique stagnante.

Le 17 janvier, cependant, a marqué un tournant. Les images de la révolte à Moroni et dans d’autres villages, diffusées sur les réseaux sociaux, ont ravivé l’espoir au sein de la diaspora. Les commentaires exultaient : « Courage les jeunes, on est avec vous ! » Certains appellent à un soutien concret de la diaspora, tandis que d’autres espèrent une intervention de la communauté internationale, souvent critiquée pour son soutien aux pouvoirs en place au détriment du peuple.

Ce réveil des Comores a injecté un nouvel espoir dans cette diaspora exilée, aspirant à un avenir meilleur pour leur patrie. Malgré les défis, l’esprit de résilience et de solidarité reste fort au sein de la diaspora comorienne en France, déterminée à voir les Comores briller et se transformer.

ANTUF Chaharane