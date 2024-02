Darmanin annonce Wuambushu 2 suite à l’ échec de Wuambushu 1

Alors que Mayotte est en proie à une vague de violences exacerbée par un mouvement social de grande ampleur, le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, accompagné de la nouvelle Ministre déléguée à l’Outre-mer, Marie Guévenoux, a annoncé son déplacement imminent sur l’île. Ce samedi, ils prévoient de se rendre sur l’archipel avec pour mission principale de préparer une opération d’envergure baptisée «Wuambushu 2», destinée à combattre la délinquance et l’immigration illégale.

Cet engagement fait suite à des affrontements intenses entre forces de l’ordre et manifestants, ces derniers exprimant leur mécontentement face à l’insécurité et à l’immigration non maîtrisée. En réponse, le ministère de l’Intérieur a décidé de renforcer les effectifs de sécurité, en déployant notamment une quinzaine de membres du GIGN pour mener des opérations ciblées.

La précédente initiative «Wuambushu», menée en 2023, avait permis l’arrestation de 60 figures de proue de bandes criminelles à Mayotte. Elle visait à réduire l’afflux de migrants en provenance des Comores voisines et à démanteler les bidonvilles insalubres qui prolifèrent sur l’île. L’opération avait été marquée par de vifs affrontements avec les forces de l’ordre.

Au-delà des enjeux de sécurité, les ministres se pencheront également sur la crise de l’eau et la problématique migratoire, deux défis majeurs pour l’île. Leur visite vise à rétablir le dialogue avec les élus locaux, les citoyens et les acteurs économiques, dont l’activité est sévèrement impactée par les blocages. En mettant en œuvre cette nouvelle opération, le gouvernement espère apporter des réponses concrètes aux multiples crises que traverse Mayotte.

Saïd Hassan Oumouri