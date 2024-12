Cyclone Shido : La sécurité civile mobilise chefs de village et mosquées pour alerter la population

La direction générale de la sécurité civile, sous la direction du colonel Abdallah Rafik, a annoncé une série de mesures face au cyclone Shido, dont les vents atteignent 500 km/h. Ce phénomène exceptionnel a conduit à une alerte orange, nécessitant la mobilisation des chefs de village, des mosquées et des réseaux sociaux pour informer et protéger la population.

Le cyclone Shido survient en pleine saison cyclonique, qui s’étend d’octobre à mars, une période durant laquelle une dizaine de cyclones dangereux peuvent frapper la région. Cependant, Shido se distingue par sa puissance et son potentiel destructeur. Les îles de Mayotte, Anjouan et Mohéli sont les plus exposées, mais Ngazidja (Grande Comore) reste sous surveillance, car la trajectoire du cyclone pourrait évoluer.

Les estimations montrent que 45 000 personnes à Anjouan, 30 000 à Mohéli et 19 000 à Ngazidja pourraient être affectées. Pour renforcer les capacités de réponse, des équipes de secours ont été déployées à Anjouan et Mohéli.

Un dispositif d’alerte précoce a été activé pour prévenir les habitants. Les chefs de village et les maires sont chargés de relayer les consignes auprès des communautés, tandis que les annonces dans les mosquées, notamment lors des prières du vendredi, assurent une large diffusion des informations. Les réseaux sociaux et les pages officielles des services météorologiques et de la sécurité civile fournissent également des mises à jour régulières.

Le système repose sur les données des services météorologiques, qui suivent la progression du cyclone et transmettent un bulletin toutes les six heures aux autorités. Ces informations permettent d’ajuster les mesures en fonction de l’évolution de la situation.

Les autorités ont émis des recommandations pour la population. Il est conseillé de stocker des aliments non périssables, de débrancher les appareils électriques inutiles et de sécuriser les maisons en fermant portes et fenêtres. Les déplacements doivent être limités, et les habitants doivent se réfugier dans des lieux sûrs si nécessaire.

Des restrictions de circulation ont également été mises en place. Les bateaux sont interdits de navigation depuis deux jours, et les vols ont été suspendus à partir d’aujourd’hui. Les hôpitaux se préparent à répondre à d’éventuelles urgences.

Le colonel Abdallah Rafik a appelé à la vigilance et au respect des consignes, insistant sur l’importance de la solidarité pour faire face à ce cyclone d’une intensité exceptionnelle. Les autorités restent mobilisées pour protéger la population et répondre efficacement à la situation.

ANTUF Chaharane