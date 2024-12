Cyclone Chido : 4,6 millions d’euros récoltés pour Mayotte ce mardi

Ce mardi soir, Mayotte était au cœur des cœurs et des écrans avec la soirée caritative #UnisPourMayotte, diffusée sur France 2 et France.tv. Orchestrée par les talentueux Karine Baste et Nagui, cette émission de solidarité a permis de mobiliser des fonds pour venir en aide aux victimes du cyclone Chido, qui a dévasté l’île et ses habitants. Résultat : 4,6 millions d’euros ont été collectés grâce à la générosité des téléspectateurs et des partenaires.

Le plateau de cette soirée exceptionnelle a réuni de nombreuses personnalités issues du monde de la culture, de la musique et de la société civile. Les témoignages poignants des victimes et les appels vibrants des artistes ont rappelé l’ampleur des dégâts causés par le cyclone, mais aussi la résilience des Mahorais et l’importance de la solidarité nationale.

Des artistes emblématiques se sont succédé sur scène, offrant des performances empreintes d’émotion et d’espoir. La diversité des talents mobilisés a touché un large public, renforçant l’unité autour de cette cause commune.

Les 4,6 millions d’euros collectés seront gérés par des organismes spécialisés, notamment la Fondation de France, pour financer des projets concrets d’aide d’urgence, de reconstruction et de soutien aux populations touchées. Ces fonds serviront à reconstruire des habitations, à améliorer les infrastructures essentielles et à accompagner les familles les plus vulnérables.

