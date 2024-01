Crise post-électorale : 200 à 300 Jeunes de 14 à 22 Ans emprisonnés – Appel à mobilisation des collectifs d’avocats pour leur défense.

La période suivant la proclamation des résultats des élections à Moroni a été marquée par des manifestations violentes et une répression sévère. Les autorités ont arrêté et emprisonné un grand nombre de jeunes manifestants, majoritairement âgés de 14 à 22 ans. Cette vague d’arrestations souligne l’absence notable d’adultes plus âgés dans les rues, les « aînés » de ces groupes n’ayant guère plus de 25 ans.

Les répercussions des émeutes ont été particulièrement sévères à Moroni et dans les villes environnantes. Selon les informations rapportées par un journaliste de FCB KFM, entre 200 et 300 mineurs se trouvent actuellement enfermés dans le camp militaire de MDE. Les conditions de détention y sont décrites comme exécrables, beaucoup de ces jeunes étaient confinés à leur arrivée dans des conteneurs.

Dans ce contexte post-électoral tendu, ou des rafles dans les quartiers et les villages sont organisés, par les autorités militaires ou des listes de personnes à arrêté sont dressés arbitrairement, des descentes d’escadron armé dans les maisons sont quotidiennes,les manifestants sont considérés par les autorités comme des criminels, au mieux mais pire encore comme les protagonistes d’un complot visant à faire chuter le régime. Cette paranoïa qui hante le pouvoir l’incite à tout les excès.

Dans ce contexte le journaliste Oubeidllah Mchangama du média FCBK FM appelle à une action collective des avocats. Il les exhorte à former un collectif pour défendre ces jeunes, soulignant qu’il ne faut pas abandonner ceux qui ont pris part aux manifestations, et qui sont actuellement traités comme des criminels. Ce plaidoyer pour la justice met en lumière la nécessité d’une intervention légale et humanitaire urgente, dans un pays encore secoué par les récents événements électoraux.

ANTUF Chaharane