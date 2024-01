Crise post-élecorale: Intervention militaire pour bloquer la conférence de presse des chefs coutumiers

Le 24 janvier, certains journalistes indiquent que la cour suprême des Comores s’apprête à divulguer aujourd’hui les résultats finaux des élections présidentielles et des gouverneurs de 2024. Ces élections, marquées par des contestations et des violences post-électorales, ainsi que par de lourdes accusations de fraude contre le parti au pouvoir, ont plongé le pays dans une situation de haute tension. La population, redoutant les conséquences de l’annonce des résultats, s’est ruée dans les magasins ces derniers jours pour faire des provisions et se barricader chez elle. Sur les réseaux sociaux, les photos des membres de la cour suprême ont été largement partagées, accentuant la pression sur leur décision.

Le journaliste de Comore infos rapporte les événements de la matinée à Moroni, où un groupe de notables de la Grande Comore s’est réuni pour une conférence sur les élections. Cependant, cette réunion a été interrompue par l’intervention militaire, empêchant ainsi la tenue de la conférence de presse prévue. Malgré cette restriction de la liberté d’expression, les notables ont trouvé un autre lieu pour exprimer leur mécontentement face au gouvernement en place et mettre en garde contre les risques de conflit si la voix du peuple n’est pas respectée.

Ces notables, opposés au régime actuel, appellent la Cour Suprême à agir avec responsabilité dans l’annonce des résultats. Ils jouent un rôle social et politique important dans le pays, bien qu’ils n’aient pas de mandat officiel, leur influence et leur respect sont considérables dans la gestion des affaires publiques et politiques.

ANTUF Chaharane