Crash du vol Y61103 d’AB Aviation Les plongeurs de « Massiwa diving » réclament leur dû

Massiwa diving est une société privée de plongeurs qui travaille en étroite collaboration avec le Parc national de Mohéli et l’hôtel Laka Lodge. Huit plongeurs de cette société disent avoir participé aux opérations de recherche de l’appareil d’AB aviation pendant 4 jours sans être indemnisés, pourtant 26 millions de francs ont été dépensés. L’équipe de Massiwa diving estime qu’on leur a menti et réclame leur dû.

26 millions de francs comoriens c’est la somme dépensée, selon les responsables, lors des opérations de recherches de la carlingue du vol Y61103 d’AB Aviation abîmé au large de Djoiezi-Mohéli le 26 février dernier, pourtant des plongeurs n’ont pas été indemnisés. Les opérations de recherche, pour rappel, ont duré 10 jours, du 26 février au 7 mars.

Huit plongeurs issus d’une société privée « Massiwa diving » qui travaille en étroite collaboration avec le Parc National de Mohéli et Laka Lodge ont participé aux opérations de recherche de l’appareil avec ses 14 occupants. Cette équipe dit avoir travaillé durant 4 jours au total sur les premières interventions et ont dépensé 24 bouteilles d’oxygène « sans aucune indemnisation » selon Ibrahim Abdou Msoma, leur superviseur et responsable des opérations de plongées sous-marines.

« Où est donc passé tout cet argent ? » se demande Ibrahim Abdou Msoma avant de poursuivre « j’étais obligé de ramener mon équipe de Nioumachoi jusqu’à Djoiezi, zone présumée du crash par nos propres moyens avec le matériel de plongée car le gouvernement n’a pas honoré ses engagements » déplore Ibrahim, connu sous le pseudonyme de Tahomba. Ce plongeur professionnel travaille souvent en solo. Il rassure qu’avec son équipe ils ont pu plonger jusqu’à 40 mètres de profondeur.

Sur les réseaux sociaux, Tahomba dit qu’ils avaient juste besoin de nourriture et une voiture pour le transport et la sécurisation de leur matériel. « Nos besoins n’ont pas été satisfaits car on nous a dit que le gouvernement n’a pas d’argent pour honorer nos engagements. Cela fait mal en voyant ce rapport de 26 millions publié partout alors qu’on a sacrifié nos propres équipements avec nos maigres moyens financiers pour aider les recherches » regrette-il avant de terminer : « notre objectif n’était pas de gagner de l’argent mais quand même il y’a des conditions nécessaires que ce métier exige car la plongé est trop risquée. Le gouvernement avait des moyens financiers mais on nous a menti ».

Riwad / LGDC