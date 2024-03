Crash de la Yemenia : Les familles comoriennes persévèrent dans un procès en Appel à Paris

Le crash tragique du vol Yemenia en juin 2009 au large des Comores continue de hanter les familles des victimes, avec le début du deuxième procès en un an. Après une condamnation en septembre 2022, Yemenia Airways a fait appel de la décision, déclenchant ainsi un nouveau round devant la cour d’appel française.

Reconnue coupable de « homicides et blessures involontaires », la compagnie avait été frappée d’une peine maximale de 232 500 euros, suscitant la déception des proches des victimes, représentés par l’Association des familles des victimes de la catastrophe aérienne de la Yemenia (Afvc).

Le président de l’Afvc, Said Assoumani, souligne l’importance de ce procès pour la quête de vérité et de justice, malgré la douleur persistante des familles. Pour eux, c’est un « mal nécessaire » afin de rendre hommage aux victimes et d’éviter que de tels événements ne se reproduisent.

Le procès expose les lacunes de la compagnie, notamment des erreurs de pilotage et le maintien des vols de nuit, pointés du doigt par la justice. Malgré cela, Yemenia Airways a choisi de se défendre à nouveau, suscitant des critiques selon lesquelles elle cherche à éviter ses responsabilités.

Me Said Larifou, avocat des victimes, dénonce cette tentative de fuite des obligations financières de la compagnie, assurant que la défense est prête à prouver à nouveau sa culpabilité et à obtenir une condamnation financière plus sévère.

L’Afvc, de son côté, attend un jugement similaire à la précédente condamnation, déterminée à obtenir justice pour les proches disparus. Said Assoumani souligne également le manque de coopération de Yemenia et de son assureur, regrettant leur attitude obstinée qui prolonge la souffrance des familles.

Malgré la lourdeur de la procédure, les familles trouvent du réconfort dans le soutien des autorités françaises et dans l’attention portée par la présidente de la cour aux peines des proches des victimes.

Alors que les audiences s’étalent sur plusieurs semaines, l’Afvc reste mobilisée, coordonnant les témoignages des personnes concernées dispersées dans différentes villes.

Ce procès représente bien plus qu’une quête de compensation financière. C’est un combat pour la mémoire des victimes, pour la justice et pour la sécurité des voyages aériens, afin que de telles tragédies ne se reproduisent plus.



